Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    -Trabzonspor maçının hakemi

    Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus
    Fırtına'nın pazar günü ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. 1973 doğumlu hakem, 'un en son 01.04.2018'de G.Saray'a 2-1 yenildiği derbisinde görev yapmıştı. ekibi, Aydınus ile çıktığı 50 karşılaşmada 18 galibiyet aldı.
    1. 10.8.2018
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