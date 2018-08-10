Ali Han ayrıldı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ayrıldı

    Ali Han ayrıldı
    Slovenya kampında A takım ile çalışan Tunçer, 'dan ayrıldı. Kampta ilk maçta dikkat çeken bir performans göstermesine rağmen daha sonra performansı düşen 22 yaşındaki sağ kanat, 2. Lig ekibi Bandırmaspor'a transfer oldu ve 1+1 yıllık imza attı.
    1. 10.8.2018
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