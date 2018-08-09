Zeki Yavru belirsizliği – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    belirsizliği

    Zeki Yavru belirsizliği
    Yönetim, Kamil'in ilk yarıyı kapatmasının ardından G.Birliği ile sözleşmesini fesheden 'yu geri almayı planlamıştı. Ancak taraftarlar hem sosyal medya üzerinden hem de kulübü arayarak çok sert tepki gösterdi. Bunun üzerine yönetim kararını gözden geçirme kararı aldı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu bu durumun gerçekten üzücü olduğunu dile getirdi.
    1. 9.8.2018
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