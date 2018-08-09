Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübe transferi tartışma konusu olan Zeki Yavru hakkın çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un Türk Futbolu'nda yaptığı ihtilalin arkasındaki en büyük gücün, "alt yapı - öz değerler" olduğunu vurgulayarak, " Son günlerde bonservis bedeli olmaksızın sadece maç başı ücretle transferi söz konusu olan değerimiz Zeki Yavru üzerinden koparılan fırtınayı hayretle izledik. Özellikle sosyal medyada oluşan linç kampanyasına bilinçli - duyarlı kesimin istisnalar hariç tepkisizliği camiamızı derinden üzmüştür. Ekonomik gerçeklerle çelişik 'tribüne oynama, kendi popülaritesini artırma gayretli' yönetim anlayışının kulübümüzü getirdiği mali açmaz ortada iken, mevcut yönetimin büyük bir gayretle başlattığı 'Ekonomik kurtuluş savaşına' paralel bu girişimine, kulüp lisansına engel olması muhtemel bir teknik adam ve 2 futbolcuya ödenecek bir çok Anadolu kulübünün yıllık bütçesine eşit tazminatlara neden olanlardan neredeyse daha büyük tepki vermek hayli düşündürücüdür.
Oysa ki,bu savaşı verenler, 'Bizden sonrası tufan, kulüp batarsa batsın!' anlayışından hareketle, 'feda dönemi' çabasının yanı sıra, başarısızlığın kaçırdığı sponsorların peşinden koşmak yerine 'hayal satmayı' tercih etselerdi, söz konusu kitleden büyük alkış alırlardı kanısını taşıyoruz"ifadelerini kullandı.
- 9.8.2018 15:23
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
-
Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 21
Yorum
5323417160 volkan oldugu surece 2 devre de yetmez :D
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.