Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Sürmen'den açıklaması

    Sürmen'den <a href="/index/zeki-yavru?id=0d25858d-d379-4ebe-87e7-a02c22fa2fb3" class="" rel="tag">Zeki Yavru</a> açıklaması

    Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübe transferi tartışma konusu olan hakkın çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un Türk Futbolu'nda yaptığı ihtilalin arkasındaki en büyük gücün, "alt yapı - öz değerler" olduğunu vurgulayarak, " Son günlerde bonservis bedeli olmaksızın sadece maç başı ücretle transferi söz konusu olan değerimiz üzerinden koparılan fırtınayı hayretle izledik. Özellikle sosyal medyada oluşan linç kampanyasına bilinçli - duyarlı kesimin istisnalar hariç tepkisizliği camiamızı derinden üzmüştür. Ekonomik gerçeklerle çelişik 'tribüne oynama, kendi popülaritesini artırma gayretli' yönetim anlayışının kulübümüzü getirdiği mali açmaz ortada iken, mevcut yönetimin büyük bir gayretle başlattığı 'Ekonomik kurtuluş savaşına' paralel bu girişimine, kulüp lisansına engel olması muhtemel bir teknik adam ve 2 futbolcuya ödenecek bir çok Anadolu kulübünün yıllık bütçesine eşit tazminatlara neden olanlardan neredeyse daha büyük tepki vermek hayli düşündürücüdür.

    Oysa ki,bu savaşı verenler, 'Bizden sonrası tufan, kulüp batarsa batsın!' anlayışından hareketle, 'feda dönemi' çabasının yanı sıra, başarısızlığın kaçırdığı sponsorların peşinden koşmak yerine 'hayal satmayı' tercih etselerdi, söz konusu kitleden büyük alkış alırlardı kanısını taşıyoruz"ifadelerini kullandı.

    1. 9.8.2018 15:23
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