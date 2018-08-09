Lige iyi başlıyor – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Lige iyi başlıyor

    Lige iyi başlıyor

    'de 2018-19'un ilk haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , lige iyi başlıyor.

    Bordo-mavililer, lig tarihinde oynadığı 44 sezonun açılış karşılaşmalarında 28 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve 5 kez kaybetti.

    EVDE DAHA BAŞARILI
    ekibi, lig tarihinde 22'şer kez açılış maçlarını dış ve iç sahada oynadı. Dışarıda 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyetlik performansı olan Fırtına, sahasında 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 yenilgi aldı.

    3 YILDIR KAZANIYOR
    Fırtına, son 3 sezonda açılış maçlarını kazandı. Bordo-mavililer, 2015-16'da 'u 1-0, 2016-17'de 'yı 2-0, geçen sezon da 'yı 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yaptı. Ama
    1. 9.8.2018
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