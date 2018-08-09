Lige iyi başlıyor
Süper Lig'de 2018-19'un ilk haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, lige iyi başlıyor.
EVDE DAHA BAŞARILI
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 22'şer kez açılış maçlarını dış ve iç sahada oynadı. Dışarıda 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyetlik performansı olan Fırtına, sahasında 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 yenilgi aldı.
3 YILDIR KAZANIYOR
Fırtına, son 3 sezonda açılış maçlarını kazandı. Bordo-mavililer, 2015-16'da Bursaspor'u 1-0, 2016-17'de Kasımpaşa'yı 2-0, geçen sezon da Konya'yı 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yaptı. Ama
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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