Kombine sitemi – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Kombine sitemi

    Kombine sitemi
    Basın Sözcüsü Zeyyat , kombine siteminde bulundu. , "4 büyük takım arasında en az kombine ve forma satışı bizim kulüpte. gibi milyonlarca taraftarı olan bir camiada, herkes forma almalı. Sezonluk kombine kartlar da stadın dolu olacağı sayılara ulaşmalı" dedi.
    1. 9.8.2018
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