Kamil Ahmet şoku! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    şoku!

    <a href="/index/kamil-ahmet?id=c7093464-9f6c-436d-a293-a73491439381" class="" rel="tag">Kamil Ahmet</a> şoku!

    Geçtiğimiz sezon sorun yaşadığı sağ dizinden yeniden sakatlanan 26 yaşındaki sağ bek, ligin ilk yarısını kapattı.

    ekibinde sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'nin şanssızlığı devam ediyor. Geçen sezonun bitimine yakın sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki savunmacı, kampın sonlarına doğru takımla çalışmalara başlamıştı. Kampın ardından Trabzon'a dönenen Kamil, antrenmanda yeniden şok bir sakatlık daha yaşamıştı.

    5 AY SONRA DÖNEBİLİR
    Geçtiğimiz sezon sorun yaşadığı sağ dizinden yeniden sakatlanan Kamil'in ne zaman geri döneceği netlik kazandı. Tecrübeli bekin en az 4 ay sahalardan uzak kalacağı ve form tutarak takımla aynı seviyeye gelmesinin ise yaklaşık 5 ayı bulabileceği ifade edildi. Kamil'in moralinin son derece bozuk olduğu dile getirildi.
    1. 9.8.2018
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