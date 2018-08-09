1461’e gittiler – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    1461’e gittiler

    1461’e gittiler
    Takımın Slovenya kampına katılan Furkan, Bahadır Güngördü, Alihan Tuncer, Ahmet Hakan Sevinç ve Yüksel Şiman, 1461 Trabzon'a gönderildiler. Bu oyuncuların durumuyla ilgili kararı 1461 teknik heyeti verecek.
    1. 9.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1461’e gittiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN