Ünal Karaman: "Rakibe düşünmesi için zaman vermeyeceğiz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir ile oynanacak olan zorlu maç öncesi oyuncularını uyardı. Karaman, 1 bölgede rakibe düşünmesi için alan bırakmamaları gerektiğini belirterek, top rakibe geçtiği andan itibaren hücumcunun en iyi savunmacıyım diyerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Spor Toto Süper Ligde 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah saat 10.00'da yapılan antrenmanda koşu ve pas çalışması yapıldı. İkinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Trabzonspor, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Yapılan taktik ağırlıklı çalışmada ise teknik direktör Ünal Karaman oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.Karaman, sahada oyuncularından isteklerini uygulamalı olarak gösterirken, zaman zaman oyunu keserek uyarılarda bulundu. Genç teknik adam, oyuncularına, rakibe geçiş imkanı vermemeleri gerektiğini vurgulayarak, uygun buldukları anda müdahale yapmaları gerektiğini belirtti. 1 bölgede rakibe düşünmeleri için zaman vermemeleri gerektiğini anlatan Karaman, "Rakibe düşünmeleri için alan bırakırsak pozisyon kalemizde tehlike olur. Rakibin geçişine izin vermeyeceğiz. Top rakibe geçtiği anda hucumcu en iyi savunmacıyım diyerek hareket edecek" açıklamasını yaptı.
Tedavileri süren Vahid Amiri ve Hossein katılmazken, Onur, Novak ve Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
1461 Trabzon'a gönderildiler
Trabzonspor ile sezon başı kampını Slovenya'da geçiren Furkan, Bahadır Güngördü, Alihan Tuncer, Ahmet Hakan Sevinç ve Yüksel Şiman 1461 Trabzon'a gönderildiler. Bu oyuncuların durumuyla ilgili kararı ise 1461 Trabzon teknik heyeti verecek.
- 8.8.2018 13:38
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 18
Yorum
serdal bugün aldıgımız cocukları zamanında alabilsek ve dogru oynata bilseydik şimdi bu halde olmazdık bugünün sebebi azizdir....
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Toplam 3
Yorum
ÇArsi En fazla sinekde dişki üzerinde olur.
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Jose Sosa: "Boşa çıkarmam"
Toplam 1
Yorum
lazrail sosa gibi bir yeteneğin bizde gol dahi atamaması olur iş değil sanırım bizim takımda bir uğursuzluk var bunun başka izahı olamaz
Ünal Karaman: "Rakibe düşünmesi için zaman vermeyeceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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