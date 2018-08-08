Ünal Karaman: "Başakşehir’i yeneceğiz" – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    : "’i yeneceğiz"

    Ünal Karaman: "Başakşehir’i yeneceğiz"
    Teknik direktör Ünal Karaman, 'i yeneceklerini söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik ve artık sezonun başlamasına çok az kaldı. Amacımız sezon öncesi taraftarlarımızı hoşnut etmek. Başakşehir'i mağlup edeceğiz" diye konuştu.
    1. 8.8.2018
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