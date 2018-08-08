Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sakatlandı.
Trabzonspor'da sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi 6 ila 8 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, futbolcunun sağlık durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan tetkikler sonrası tedavisi devam etmektedir. Kamil Ahmet Çörekçi'nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır."
2017 yazında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kamil Ahmet Çörekçi, geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor forması ile 5'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplamda 12 maça çıkarken sadece bir asist katkısında bulunabildi.
- 8.8.2018 17:31
- Güncelleme: 8.8.2018 18:03
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sakatlandı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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