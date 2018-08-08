Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi şoku
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da Çörekçi sakatlandı.

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/kamil-ahmet?id=c7093464-9f6c-436d-a293-a73491439381" class="" rel="tag">Kamil Ahmet</a> Çörekçi sakatlandı.

    'da sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Çörekçi 6 ila 8 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

    Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, futbolcunun sağlık durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
    "Sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Çörekçi'nin yapılan tetkikler sonrası tedavisi devam etmektedir. Kamil 'nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır."

    2017 yazında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Çörekçi, geride bıraktığımız sezonda forması ile 5'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplamda 12 maça çıkarken sadece bir asist katkısında bulunabildi.

    1. 8.8.2018 17:31
    2. Güncelleme: 8.8.2018 18:03
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