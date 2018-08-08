Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, futbolcunun sağlık durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan tetkikler sonrası tedavisi devam etmektedir. Kamil Ahmet Çörekçi'nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır."

2017 yazında Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kamil Ahmet Çörekçi, geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor forması ile 5'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplamda 12 maça çıkarken sadece bir asist katkısında bulunabildi.