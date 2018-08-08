Trabzonspor, lige iyi başlıyor
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , lige iyi başlıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, lige iyi başlıyor

    Bordo-mavililer, lig tarihindeki 44 sezonun açılış maçlarında 28 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. ekibi, son 3 sezonda lige galibiyetle başladı

    'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , genel olarak lige iyi başlıyor.

    Ligin ilk haftasında ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, lig tarihinde oynadığı 44 sezonun açılış karşılaşmalarında 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

    ekibi, lig tarihinde 22'şer kez açılış maçlarını dış ve iç sahada oynadı. Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

    Son 3 sezonda galibiyet

    , son 3 sezonda açılış maçlarında sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonunda deplasmanda ile golsüz berabere kaldıktan sonra sahasında oynadığı maçlarda 2015-2016 sezonunda 'u 1-0, 2016-2017 sezonunda 'yı 2-0, geçen sezon da 'u 2-1 yenerek lige 3 puanlı başlangıçlar yaptı.

    Karadeniz ekibi, ilk hafta maçlarında en son yenilgisini 5 sezon öncesinde aldı. Bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda oynanan karşılaşmada 'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

    İlk hafta maçları

    Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
    1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
    1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0
    1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0
    1978-79 Boluspor-Trabzonspor 0-0
    1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0
    1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1
    1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1
    1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1
    1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1
    1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0
    1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0
    1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1
    1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0
    1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0
    1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0
    1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor 0-2
    1991-92 Trabzonspor-Samsunspor 4-1
    1992-93 Trabzonspor-Sarıyer 4-0
    1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1
    1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1
    1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1
    1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0
    1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor 1-3
    1998-99 Trabzonspor-Gazintepspor 0-1
    1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2
    2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor 1-3
    2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
    2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
    2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3
    2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3
    2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
    2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
    2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen)
    2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0
    2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2
    2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor 0-2
    2011-12 Manisaspor-Trabzonspor 1-1
    2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1
    2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
    2014-15 KayseriErciyesspor-Trabzonspor 0-0
    2015-16 Trabzonspor-Bursaspor 1-0
    2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0
    2017-18 Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1
    1. 8.8.2018 11:32
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