Rodriguez hamlesi
Karadeniz ekibi, 20 yaşındaki kanat için Gent ile görüşüyor...
İNDİRİM TALEP EDİLDİ
Sosyal medya hesaplarından Trabzonspor'u takibe alan Rodriguez'in bonservisi için Gent'in 200 bin euro talep ettiği, bordo-mavililerin indirim istediği iddia edildi. Rodriguez, Rusya'daki Dünya Kupası'nda 3 maçta 243 dakika sahada kaldı ve bir gol atmayı başardı. Genç oyuncu cuma günü Türkiye'ye gelebilir.
Yunus Emre SEL
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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