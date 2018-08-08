Rodriguez hamlesi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Rodriguez hamlesi

    Rodriguez hamlesi

    ekibi, 20 yaşındaki kanat için ile görüşüyor...

    Bordo-mavili yönetim, Panama Milli Takımı ile 2018 'nda mücadele eden 20 yaşındaki kanat Jose Luis Rodriguez ile görüşüyor. 'nın KAA kulübünün ikinci takımında top koşturan Rodriguez için Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun temasları yürüttüğü öğrenildi.

    İNDİRİM TALEP EDİLDİ
    Sosyal medya hesaplarından Trabzonspor'u takibe alan Rodriguez'in bonservisi için Gent'in 200 bin euro talep ettiği, bordo-mavililerin indirim istediği iddia edildi. Rodriguez, 'daki Dünya Kupası'nda 3 maçta 243 dakika sahada kaldı ve bir gol atmayı başardı. Genç oyuncu cuma günü 'ye gelebilir.

    Yunus Emre SEL
    1. 8.8.2018
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