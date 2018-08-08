Nwakaema bombası!
İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Anthony Nwakaeme için hamle yapan Fırtına, görüşmeleri sürdürüyor. Transfer artık an meselesi...
1 MİLYON 500 BİN EURO
Forvet hattında ve sol kanatta görev yapabilen Nwakaeme geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. Hapoel Beer Sheva ile toplam 118 maça çıkan, fileleri 42 kez sarsan ve 23 de asist yapan 29 yaşındaki yıldız, kariyerinde Romanya'da Cluj ve Petrolul Ploiesti gibi takımların formasını giydi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olan deneyimli forvet, Nijerya Milli Takımı'nın formasını 1 kez giydi. Tecrübeli oyuncunun kulübü ile 2019 yılına kadar anlaşması bulunuyor.
Özel Haber | Yunus Emre SEL
- 8.8.2018
-
Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
-
Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
-
Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Nwakaema bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.