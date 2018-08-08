Jose Sosa: "Boşa çıkarmam" – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    : "Boşa çıkarmam"

    <a href="/index/jose-sosa?id=eb64eafa-0fae-4642-b45b-910eedb02092" class="" rel="tag">Jose Sosa</a>: "Boşa çıkarmam"

    Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen umut dağıttı.

    Arjantinli 10 numara, "Geçen yıl benim açımdan çok iyi geçmedi. Zorluklar yaşadım. Kendimi gösteremedim. Başkanımız ve hocamızla sık sık görüşüyorum. Bu sezon onların bana güvenini yerine getirmeye çalışacağım" dedi. 33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 27 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.
    1. 8.8.2018
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