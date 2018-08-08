Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Jose Sosa umut dağıttı.

Arjantinli 10 numara, "Geçen yıl benim açımdan çok iyi geçmedi. Zorluklar yaşadım. Kendimi gösteremedim. Başkanımız ve hocamızla sık sık görüşüyorum. Bu sezon onların bana güvenini yerine getirmeye çalışacağım" dedi. 33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 27 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.