Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Raydan çıkmış vagon" – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Raydan çıkmış vagon"

    Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Raydan çıkmış vagon"

    Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, taraftarlara ve camiaya seslendi.

    Kafkas, "Biz bu dereyi geçeceğiz ama hep birlikte, yan yana geçeceğiz. Cagliari maçında taraftarımız inanılmazdı. Bu sahiplenme bizi ayağa kaldırır. Sahada koşan, mücadele eden ve sevgisi ile savaşan bir takım ruhunu ortaya koymamıza katkı verir" dedi. Kafkas şöyle devam etti: "Kulübümüz ekonomik olarak raydan çıkmış bir vagon gibi. Kısa vadede yapabileceğimiz en iyi şey, tekrar bu vagonu raylara döndürmek."
    1. 8.8.2018
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