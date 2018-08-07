Trabzonspor'dan "bayrak" teşekkürü
Trabzonspor Kulübü, Ortahisar Belediyesi tarafından Medical Park Stadı'nın karşısına dikilen 61 metrelik Trabzonspor bayrağı için teşekkür etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ortahisar Belediyesince Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nın karşısına 61 metrelik Trabzonspor bayrağı dikildiği belirtildi.
Bu durumun, taraftar ve camiada büyük bir memnuniyetle karşılandığının vurgulandığı açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak, Ortahisar Belediyesine bu anlamlı hareketinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız." ifadesi yer aldı.
- 7.8.2018 20:05
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
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