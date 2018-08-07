Trabzonspor'dan "bayrak" teşekkürü – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'dan "bayrak" teşekkürü

    Trabzonspor'dan "bayrak" teşekkürü

    Kulübü, Ortahisar Belediyesi tarafından Medical Park Stadı'nın karşısına dikilen 61 metrelik Trabzonspor bayrağı için teşekkür etti.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nın karşısına 61 metrelik bayrağı dikildiği belirtildi.

    Bu durumun, taraftar ve camiada büyük bir memnuniyetle karşılandığının vurgulandığı açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak, Ortahisar Belediyesine bu anlamlı hareketinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız." ifadesi yer aldı.

    1. 7.8.2018 20:05
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