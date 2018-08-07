Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ortahisar Belediyesince Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nın karşısına 61 metrelik Trabzonspor bayrağı dikildiği belirtildi.

Bu durumun, taraftar ve camiada büyük bir memnuniyetle karşılandığının vurgulandığı açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak, Ortahisar Belediyesine bu anlamlı hareketinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız." ifadesi yer aldı.