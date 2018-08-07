Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a> maçı hazırlıkları sürdü

    , 'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'nde çalıştı.

    Antrenmana, tedavileri devam eden Kamil ile Vahid Amiri katılmadı. ve Filip Novak salonda çalışırken, ise takımdan ayrı koştu.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

    1. 7.8.2018 20:21
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