Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Antrenmana, tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile Vahid Amiri katılmadı. Onur Recep Kıvrak ve Filip Novak salonda çalışırken, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı koştu.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
- 7.8.2018 20:21
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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