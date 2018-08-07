Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.

Antrenmana, tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile Vahid Amiri katılmadı. Onur Recep Kıvrak ve Filip Novak salonda çalışırken, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.