Haluk Şahin: "Bu takım utandırmaz" – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    : "Bu takım utandırmaz"

    Haluk Şahin: "Bu takım utandırmaz"
    Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 'da Cagliari maçının umut verdiğini söyledi. Şahin, "Bu karşılaşma takım oyunu konusunda önemli adımlar attığımızı gösterdi. Lig öncesi de bize ve camiaya gelecek adına umut verdi. Taraftarlarımız, futbolcularımız hep beraber kenetlendik. Bu takım kendine güvenenleri utandırmaz" dedi.
    1. 7.8.2018
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