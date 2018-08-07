Feda fırtınası!
Kaptan Onur’dan sonra Olcay Şahan, Sosa, Burak ve Onazi de ücretinde indirime gitmeyi kabul etti. Bu futbolcularla yeni sözleşmeler yapılacak.
2 TAKVİYE DAHA YAPACAĞIZ
Hacısalihoğlu, "Bu ekonomik sıkıntılı dönemde yaptıkları fedakarlık unutulmayacaktır. Bu hafta içinde kendileriyle yeni sözleşmeler imzalamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı. Asbaşkan, transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Her kulüp son ana kadar takviye için çaba gösterir. Biz de bir veya iki takviye yapacağız. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Ama ekonomik anlamda sıkıntı yaşamadan bu durumu çözmeye çalışacağız" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Feda fırtınası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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