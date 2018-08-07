Akinyemi önerildi

Trabzonspor yönetimi gönderilen Muhammet Beşir ve takım arayan Sheidaev'in yerine bir forvet takviye istiyor.

Menajerler, Karadeniz ekibinin kapısını çaldı ve Adeleke Akinyemi'yi önerdi. Letonya 1. Lig ekiplerinden FK Ventspils forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun scout raporlarında, "Potansiyeli var" yorumu yapılırken, daha güçlü bir ismin transfer için hemfikir olundu. Genç golcünün kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Değeri 1.5 milyon euro ve 4 karşılaşmada 7 gol attı.