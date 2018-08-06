"Yusuf ve Abdülkadir’i satmıyoruz" – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    "Yusuf ve Abdülkadir’i satmıyoruz"

    "Yusuf ve Abdülkadir’i satmıyoruz"

    Sümer: İki oyuncuyla da devam edeceğiz.

    Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, yeni sezon için düşüncelerinin Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile devam etmek yönünde olduğunu söyledi. Sümer, "Onları satmak gibi bir niyetimiz yok. Oyuncularımıza değer verdiğimizin fark edilmesi gerek. Onların yaklaşımı da iyi, bir sorun yok" dedi. Sümer, transferler çalışmalarını da yürüttüklerini ekledi ve "Transferlerde 'İyi bir iş çıkardık' demek için erken ama bu düşünceyle kadroya dahil edildiler" diye konuştu.

    MAAŞLARINA DÜZELTME
    Yönetim kurulu, Abdülkadir Ömür ve 'nın yıllık ücretlerinde iyileştirme kararı aldı. Ancak öncelikle dış çalışmalarını sonlandıracak olan bordo-mavililer daha sonra bu iki genç oyuncuyla masaya oturacak ve ücretlerini takım dengesine uygun hale getirecek.
    1. 6.8.2018
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