Varsa yoksa Morteza
Başkan Ağaoğlu’nun “Görüşmeler sürüyor” sözleri sonrası iyice gaza basan Trabzonspor, oyuncunun menajerini bir kez daha davet etti. Bordo-mavili yönetim 750 bin euro'luk önerisinde artışa gitmek istemediği Morteza'dan çarşambaya kadar haber bekliyor.
VATANDAŞ FAKTÖRÜ
Düşünmek için çarşambaya kadar süre isteyen Morteza'nın kararını bekleyen yönetim, oyuncuya yaptığı yıllık 750 bin euro'luk ücret önerisinde ise bir değişikliğe gitmeyi planlamıyor. İranlı stoper ile yapılan görüşmelerde yeni transferler Amiri ve Hosseini'nin rol oynadığı da gelen haberler arasında. Ağaoğlu'nun transfer için çarşambaya kadar süre vermesinin nedeninin de Morteza ile yapılan görüşmeler olduğu iddia edildi.
ARTILAR
Kolay sakatlanmıyor
İkili mücadelede güçlü
Top çalmada iyi
EKSİLER
Geriden oyun kuramıyor
Kafa vuruşları zayıf
Yavaş
Yunus Emre SEL
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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