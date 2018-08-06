Varsa yoksa Morteza – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Varsa yoksa Morteza

    Varsa yoksa Morteza

    Başkan Ağaoğlu’nun “Görüşmeler sürüyor” sözleri sonrası iyice gaza basan , oyuncunun menajerini bir kez daha davet etti. Bordo-mavili yönetim 750 bin euro'luk önerisinde artışa gitmek istemediği Morteza'dan çarşambaya kadar haber bekliyor.

    , bir süredir peşinde olduğu İranlı stoper 'den vazgeçmiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, " konusunda görüşmelerimiz sürüyor" sözleri sonrası bordo-mavililerin, 26 yaşındaki futbolcu için temasları hızlandırdığı bildirildi. Scout ekibinin çok beğendiği ve teknik ekibinde ısrarla alınmasını istediği oyuncuyla finansal konularda henüz anlaşma sağlanamamasına rağmen Trabzonspor, oyuncunun kendisini ve menajerini bir kez daha Trabzon'a davet etti.

    VATANDAŞ FAKTÖRÜ
    Düşünmek için çarşambaya kadar süre isteyen Morteza'nın kararını bekleyen yönetim, oyuncuya yaptığı yıllık 750 bin euro'luk ücret önerisinde ise bir değişikliğe gitmeyi planlamıyor. İranlı stoper ile yapılan görüşmelerde yeni transferler Amiri ve Hosseini'nin rol oynadığı da gelen haberler arasında. Ağaoğlu'nun transfer için çarşambaya kadar süre vermesinin nedeninin de Morteza ile yapılan görüşmeler olduğu iddia edildi.

    ARTILAR
    Kolay sakatlanmıyor
    İkili mücadelede güçlü
    Top çalmada iyi

    EKSİLER
    Geriden oyun kuramıyor
    Kafa vuruşları zayıf
    Yavaş

    Yunus Emre SEL
    1. 6.8.2018
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