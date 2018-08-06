Toure’ye geçer not – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’ye geçer not

    Toure’ye geçer not
    Bordo-mavili forma ile ilk maçına Cagliari karşısında çıkan Zargo Toure, taraftarların beğenisini kazandı. 63 dakika oyunda kalan Senegalli defans oyuncusu, pozisyonlara yakın oldu. Yeni olmasına rağmen arkadaşlarıyla iyi anlaştı. Otoriletelerden tam not aldı. Daha iyi olacağının sinyallerini verdi.
    1. 6.8.2018
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