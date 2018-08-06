Bordo-mavili forma ile ilk maçına Cagliari karşısında çıkan Zargo Toure, taraftarların beğenisini kazandı. 63 dakika oyunda kalan Senegalli defans oyuncusu, pozisyonlara yakın oldu. Yeni olmasına rağmen arkadaşlarıyla iyi anlaştı. Otoriletelerden tam not aldı. Daha iyi olacağının sinyallerini verdi.