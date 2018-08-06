Ödeme haftası

Lisansa engel borçları ödeyen yönetim bu hafta içinde de tescile engel borçları ödeyecek. Fırtına, Mehmet Ekici'ye 3 milyon, Yanal ve yardımcılarına 10 milyon, Aykut Demir'e 6 milyon ve Çalımbay'a 1 milyon TL ödeme yapacak. Kulübün 10 Ağustos'a kadar ödemeleri yapması gerekiyor. Aksi halde yeni transferlerin lisansı çıkamayabilir.