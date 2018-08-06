Ödeme haftası – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Ödeme haftası

    Ödeme haftası
    Lisansa engel borçları ödeyen yönetim bu hafta içinde de tescile engel borçları ödeyecek. Fırtına, Mehmet Ekici'ye 3 milyon, Yanal ve yardımcılarına 10 milyon, Aykut Demir'e 6 milyon ve Çalımbay'a 1 milyon TL ödeme yapacak. Kulübün 10 Ağustos'a kadar ödemeleri yapması gerekiyor. Aksi halde yeni transferlerin lisansı çıkamayabilir.
    1. 6.8.2018
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