Formaya büyük destek – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Formaya büyük destek

    Formaya büyük destek
    'un Cagliari maçında giydiği ve üzerinde şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan'ın fotoğraflarının yer aldığı siyah forma, büyük destek gördü. Bordo-mavililerin bu anlamlı hareketi, siyaset, spor, sanat ve iş dünyası tarafından büyük destek gördü. 'Dünyanın en ağır ve en anlamlı forması' olarak herkesin beğenisini kazandı. Bakanlar, spor adamları ve sanatçılar formaları medyada paylaştı.
    1. 6.8.2018
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