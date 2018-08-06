Amiri'den kötü haber – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Amiri'den kötü haber

    Amiri'den kötü haber
    Cagliari maçında sakatlanan 'de sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir maçında forma giyemeyeceği, Sivasspor maçına yetiştirileceği kaydedildi.
    1. 6.8.2018
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