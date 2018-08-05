Yenilerden siftah – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Yenilerden siftah

    Yenilerden siftah
    Bordo-mavili ekibin yeni transferleri Toure ile Hosseini müsabaka kadrosunda yer aldı. , Cagliari karşısında ilk 11'de görev alırken, ikinci yarıda girdi. garanti oyunu tercih etmesi, ileriye çıkıp gol araması ve arkadaşlarını organize etmesi ile tam not aldı.
    1. 5.8.2018
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