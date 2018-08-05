Trabzonspor'dan Amiri'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor Kulübü, İtalya temsilcisi Cagliari ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edildiğini bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün oynanan ve 0-0 berabere sona eren hazırlık maçının ikinci yarısında girdiği bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkan Amiri'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, "Cagliari ile oynadığımız hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Vahid Amiri'nin bugün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
- 5.8.2018 18:18
-
Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
-
Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
-
Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Trabzonspor'dan Amiri'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.