Trabzonspor'dan Amiri'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    'dan Amiri'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Trabzonspor'dan Amiri'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Kulübü, temsilcisi ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan İranlı futbolcusu 'nin sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edildiğini bildirdi.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün oynanan ve 0-0 berabere sona eren hazırlık maçının ikinci yarısında girdiği bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkan Amiri'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

    Açıklamada, " ile oynadığımız hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz 'nin bugün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    1. 5.8.2018 18:18
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