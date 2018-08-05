Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün oynanan ve 0-0 berabere sona eren hazırlık maçının ikinci yarısında girdiği bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkan Amiri'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Cagliari ile oynadığımız hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Vahid Amiri'nin bugün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.