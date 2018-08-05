Şehitlerimizi unutmayız

Fırtına, ?Cagliari maçına PKK'lı teröristlerin, 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın fotoğraflarının yer aldığı siyah forma ile çıktı. Maç öncesi resmi siteden, "Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne... Şu bilinsin ki bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır."