‘Penaltıcımız Sosa değil’ – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    ‘Penaltıcımız değil’

    ‘Penaltıcımız <a href="/index/sosa?id=0587fc5c-303e-4422-aaab-56bb8c2987f0" class="" rel="tag">Sosa</a> değil’
    Teknik direktör Ünal Karaman, penaltı pozisyonun iç yüzünü anlattı. Karaman, "Biz oyuncularımızdan disiplin bekleriz. Taraftarımız bir oyuncudan istemiş lütfen bundan sonra müdahale etmesinler. penaltıcımız değil. Tribünlerden böyle bir istek gelmiş. Normal şartlarda Rodellega ve Yusuf atıyordu" dedi.
    1. 5.8.2018
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