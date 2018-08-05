Durumu netleşecek – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Durumu netleşecek

    Durumu netleşecek
    Antrenmanda baş parmağından sakatlanan dün maçta riske edilmedi. Tecrübeli file bekçisine 'da çekilen MR'ın sonucuna göre sakatlığının ciddi olup olmadığı ortaya çıkacak. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından sahalara formda dönen Onur'un bu sakatlığı teknik heyeti üzdü.
    1. 5.8.2018
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