3 genç isim 1461’e gitti

Denenmek için yurt dışı kampına götürülen genç oyunculardan Ahmet Hakan Sevinç, Ali Han Tunçer ve Yüksel Şişman, Cagliari maçının kadrosuna alınmadı. Bu isimler pilot takım 1461 Trabzon ile yola devam edecek. Ancak oyunculardan bazılarının, daha üst liglerden teklif olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediği ifade edildi.