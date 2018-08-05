3 genç isim 1461’e gitti – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    3 genç isim 1461’e gitti

    3 genç isim 1461’e gitti
    Denenmek için yurt dışı kampına götürülen genç oyunculardan Ahmet Hakan Sevinç, Ali Han Tunçer ve Yüksel Şişman, Cagliari maçının kadrosuna alınmadı. Bu isimler pilot takım 1461 Trabzon ile yola devam edecek. Ancak oyunculardan bazılarının, daha üst liglerden teklif olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediği ifade edildi.
    1. 5.8.2018
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