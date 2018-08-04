Ünal Karaman: "Amacımız iyi futbol"
Teknik direktör Ünal Karaman, Cagliari maçında kazanmaktan çok iyi futbola odaklanacaklarını söyledi.
Teknik direktör Ünal Karaman, Cagliari maçında kazanmaktan çok iyi futbola odaklanacaklarını söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik ve artık sezonun başlamasına çok az kaldı. Cagliari karşılaşması bu anlamda bizim neler yapabileceğimizi göstermek, oyuncularımızın performansını analiz etme açısından çok önemli olacak. En büyük amacımız sezon öncesi taraftarlarımıza hoşnut olacakları bir takımın lige başlayacağını göstermek" dedi.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Ünal Karaman: "Amacımız iyi futbol" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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