Teknik direktör Ünal Karaman, Cagliari maçında kazanmaktan çok iyi futbola odaklanacaklarını söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik ve artık sezonun başlamasına çok az kaldı. Cagliari karşılaşması bu anlamda bizim neler yapabileceğimizi göstermek, oyuncularımızın performansını analiz etme açısından çok önemli olacak. En büyük amacımız sezon öncesi taraftarlarımıza hoşnut olacakları bir takımın lige başlayacağını göstermek" dedi.