Ünal Karaman: "Amacımız iyi futbol" – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : "Amacımız iyi "

    Ünal Karaman: "Amacımız iyi futbol"

    Teknik direktör , Cagliari maçında kazanmaktan çok iyi futbola odaklanacaklarını söyledi.

    Teknik direktör , Cagliari maçında kazanmaktan çok iyi futbola odaklanacaklarını söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik ve artık sezonun başlamasına çok az kaldı. Cagliari karşılaşması bu anlamda bizim neler yapabileceğimizi göstermek, oyuncularımızın performansını analiz etme açısından çok önemli olacak. En büyük amacımız sezon öncesi taraftarlarımıza hoşnut olacakları bir takımın lige başlayacağını göstermek" dedi.

    1. 4.8.2018
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