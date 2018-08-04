Trabzonspor Cagliari maçıyla İstanbul'da şölen yapacak! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Cagliari maçıyla 'da şölen yapacak!

    Trabzonspor Cagliari maçıyla İstanbul'da şölen yapacak!

    , bugün 19.00’da Olimpiyat’taki Cagliari maçı ile gurbette olan taraftarıyla buluşuyor

    'de 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , öncesi son hazırlık maçına 'nın Serie A takımlarından Cagliari karşısına çıkıyor. Bugün Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak müsabakada bordo-mavili takım zorlu lig yarışı öncesi taraftarı önünde ciddi bir sınav verecek. Fırtına'nın sahaya Onur, Pereira, Toure, Mustafa, İbanez, Onazi, Kucka, Yusuf, A. Ömür, Amiri ve Rodallega ilk 11'i ile çıkması bekleniyor

    TARAFTARLARA DAVET
    Bordo-mavili kulüp, taraftarlarını Olimpiyat Stadı'ndaki Cagliari maçına davet etti: "Yeni bir başlangıç yapıyoruz! Dünkü heyecanla, dünkü tutkuyla, dünkü umutla, her zaman olduğu gibi gururla tribünde olalım...Ve gücümüz yettiğince bağıralım; 'Hep beraber, #YanYana... Başaracağız."

    YENİLER SAHNEDE
    Cagliari maçında yeni transferler Amiri, Hosseini ve Toure'nin de forma giymesi bekleniyor. , idmanlarda yakından takip ettiği yeni transferleri bu kez hazırlık maçında görecek. 52 yaşındaki hoca, yeni sezon öncesi kafasındaki oyun şablonunu da bir nevi Cagliari maçında ortaya koyacak.

    5 MAÇTA 3 ZAFER
    1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da iki aşamalı kamp yapan ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı (3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet) oynadı. Trabzonspor, Triglav'ı 2-0, L. Zagreb'i 1-0 ve 'u 3-0 yendi. S. 'ya 4-1 kaybetti, Al Duhail ile 1-1 kaldı.

    1. 4.8.2018
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