Süper Lig'de 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçına İtalya'nın Serie A takımlarından Cagliari karşısına çıkıyor. Bugün Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak müsabakada bordo-mavili takım zorlu lig yarışı öncesi taraftarı önünde ciddi bir sınav verecek. Fırtına'nın sahaya Onur, Pereira, Toure, Mustafa, İbanez, Onazi, Kucka, Yusuf, A. Ömür, Amiri ve Rodallega ilk 11'i ile çıkması bekleniyor



TARAFTARLARA DAVET

Bordo-mavili kulüp, taraftarlarını Olimpiyat Stadı'ndaki Cagliari maçına davet etti: "Yeni bir başlangıç yapıyoruz! Dünkü heyecanla, dünkü tutkuyla, dünkü umutla, her zaman olduğu gibi gururla tribünde olalım...Ve gücümüz yettiğince bağıralım; 'Hep beraber, #YanYana... Başaracağız."



YENİLER SAHNEDE

Cagliari maçında yeni transferler Amiri, Hosseini ve Toure'nin de forma giymesi bekleniyor. Ünal Karaman, idmanlarda yakından takip ettiği yeni transferleri bu kez hazırlık maçında görecek. 52 yaşındaki hoca, yeni sezon öncesi kafasındaki oyun şablonunu da bir nevi Cagliari maçında ortaya koyacak.



5 MAÇTA 3 ZAFER

1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da iki aşamalı kamp yapan Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı (3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet) oynadı. Trabzonspor, Triglav'ı 2-0, L. Zagreb'i 1-0 ve Samsunspor'u 3-0 yendi. S. Moskova'ya 4-1 kaybetti, Al Duhail ile 1-1 kaldı.