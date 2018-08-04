Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Hedefe kilitlendik"

Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas yeni sezon öncesi takımlarına ve teknik heyete inançlarının yüksek olduğunu söyledi. Kafkas, "Şu an tamamen transferi kapattık diyemeyiz ancak duruma göre değerlendirme yapacağız. Bizim için önemli olan takımın motivasyonu. Şu an için motivasyonumuz oldukça yüksek. Oyuncularımızın tek düşüncesi ligin başlaması. Hocamız takım içerisindeki bu birlikteliği sağladı. Kafasında soru işaretleri olan oyuncularımız bile oldukça istekli ve Ünal Karaman onlara sahip çıktı. Umarım bu birliktelik güzel sonuçlar doğurur" dedi.