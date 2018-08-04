Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Hedefe kilitlendik" – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Hedefe kilitlendik"

    Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Hedefe kilitlendik"

    Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas öncesi takımlarına ve teknik heyete inançlarının yüksek olduğunu söyledi.

    Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas öncesi takımlarına ve teknik heyete inançlarının yüksek olduğunu söyledi. Kafkas, "Şu an tamamen transferi kapattık diyemeyiz ancak duruma göre değerlendirme yapacağız. Bizim için önemli olan takımın motivasyonu. Şu an için motivasyonumuz oldukça yüksek. Oyuncularımızın tek düşüncesi ligin başlaması. Hocamız takım içerisindeki bu birlikteliği sağladı. Kafasında soru işaretleri olan oyuncularımız bile oldukça istekli ve onlara sahip çıktı. Umarım bu birliktelik güzel sonuçlar doğurur" dedi.

    1. 4.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Hedefe kilitlendik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN