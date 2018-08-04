Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Hedefe kilitlendik"
Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas yeni sezon öncesi takımlarına ve teknik heyete inançlarının yüksek olduğunu söyledi.
Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas yeni sezon öncesi takımlarına ve teknik heyete inançlarının yüksek olduğunu söyledi. Kafkas, "Şu an tamamen transferi kapattık diyemeyiz ancak duruma göre değerlendirme yapacağız. Bizim için önemli olan takımın motivasyonu. Şu an için motivasyonumuz oldukça yüksek. Oyuncularımızın tek düşüncesi ligin başlaması. Hocamız takım içerisindeki bu birlikteliği sağladı. Kafasında soru işaretleri olan oyuncularımız bile oldukça istekli ve Ünal Karaman onlara sahip çıktı. Umarım bu birliktelik güzel sonuçlar doğurur" dedi.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Hedefe kilitlendik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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