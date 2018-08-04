Tam ayrılırken kalıcı oldu
Yurt dışı kampındaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki Abdülkadir Parmak'ın son anda teknik ekibin onayıyla kampa davet edildiği ortaya çıktı.
Yurt dışı kampındaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki Abdülkadir Parmak'ın son anda teknik ekibin onayıyla kampa davet edildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık forma giyen sol kanadın bu yıl da yine birçok talibinin çıktığı ancak teknik heyetin oyuncunun kamp performansını görmek istemesi üzerine bu tekliflere olumsuz yanıt verildiği ifade edildi. Yönetim, Abdülkadir ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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