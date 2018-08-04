Tam ayrılırken kalıcı oldu – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Tam ayrılırken kalıcı oldu

    Tam ayrılırken kalıcı oldu

    Yurt dışı kampındaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki Abdülkadir Parmak'ın son anda teknik ekibin onayıyla kampa davet edildiği ortaya çıktı.

    Yurt dışı kampındaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki Abdülkadir Parmak'ın son anda teknik ekibin onayıyla kampa davet edildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon 'da kiralık forma giyen sol kanadın bu yıl da yine birçok talibinin çıktığı ancak teknik heyetin oyuncunun kamp performansını görmek istemesi üzerine bu tekliflere olumsuz yanıt verildiği ifade edildi. Yönetim, Abdülkadir ile uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak.

    1. 4.8.2018
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