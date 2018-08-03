Yolculuk bugün – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    Bordo-mavililer Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün İstanbul'a gidecek. ekibi, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan temsilcisi ile saat 19.00'da karşılaşacak.
    1. 3.8.2018
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