Toure ve Hosseini çabuk ısındı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ve çabuk ısındı

    <a href="/index/toure?id=7312bdde-5711-491e-aba4-e0f7b8f1e3a5" class="" rel="tag">Toure</a> ve <a href="/index/hosseini?id=7a46a36c-7b09-41a8-ade6-a55b94052986" class="" rel="tag">Hosseini</a> çabuk ısındı

    Karaman, “İki yeni transferimiz tam takım oyuncuları. Şu anda her şey muhteşem” dedi.

    Yeni transferler ve takıma kısa sürede adapte oldu. Yarın oynanacak Cagliari maçında Amiri, ve 'yi ilk 11'de oynatarak performanslarını görmeyi amaçlayan Ünal Karaman'ın takviyelerden sonra keyfinin yerine geldiği ancak halen bazı bölgeler için alternatif beklentisinin devam ettiği ifade edildi. Bu arada antrenmanlarda takımla kampa gelmemelerine rağmen aynı form düzeyinde çalışan üç yeni transferin uyumu için 52 yaşındaki hoca "İyi futbolcu olmak başka, iyi bir takım oyuncusu olmak başka. Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi takım oyuncuları ve şimdilik her şey harika gidiyor" ifadesini kullandı.
    1. 3.8.2018
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