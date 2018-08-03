İyi ki doğdun Trabzon

Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2 Ağustos 1967'de kurulan bordo-mavili kulübün yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilk tören, şehir merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp eski başkanlarından Atay Aktuğ ve Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili Selahattin Ahıskalı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Kutlamalar kapsamında ikinci tören ise Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı.



ŞEHİTLER İÇİN İPTAL EDİLDİ

Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, terör örgütü PKK'nın hain saldırısında Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit olmasının Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi. Kafkas, bu nedenle meşale ve havai fişek gösterisinin iptal edildiğini belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Devletimiz, hainlere en kısa sürede cezasını verecektir" ifadesini kullandı.