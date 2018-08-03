İyi ki doğdun Trabzon
Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
ŞEHİTLER İÇİN İPTAL EDİLDİ
Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, terör örgütü PKK'nın hain saldırısında Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit olmasının Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi. Kafkas, bu nedenle meşale ve havai fişek gösterisinin iptal edildiğini belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Devletimiz, hainlere en kısa sürede cezasını verecektir" ifadesini kullandı.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
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