İcra şoku! – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    İcra şoku!

    İcra şoku!

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1 milyon 352 bin TL’lik ödeme için yasal işlem başlattı.

    Avnı Aker'den ayrılarak Medical Park Stadyumu'na geçen Tabzonspor'un başı yüksek kiralar nedeniyle dertte. Bordo-mavili kulübün, 2017 yılının başından itibaren maçlarını oynadığı stadyum için bugüne kadar 1 milyon 352 bin TL'lik ödeme yapması gerekiyordu. Ancak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, bu para yatırılmadığı için icra işlemi başlattı. Trabzonspor avukatları ise icranın miktarına itiraz ederek dava açtı.
    1. 3.8.2018
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