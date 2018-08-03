İcra şoku!

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1 milyon 352 bin TL’lik ödeme için yasal işlem başlattı.

Avnı Aker'den ayrılarak Medical Park Stadyumu'na geçen Tabzonspor'un başı yüksek kiralar nedeniyle dertte. Bordo-mavili kulübün, 2017 yılının başından itibaren maçlarını oynadığı stadyum için bugüne kadar 1 milyon 352 bin TL'lik ödeme yapması gerekiyordu. Ancak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, bu para yatırılmadığı için icra işlemi başlattı. Trabzonspor avukatları ise icranın miktarına itiraz ederek dava açtı.