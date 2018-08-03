Eric’in gözyaşları – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Eric’in gözyaşları

    Eric’in gözyaşları
    240 bin euro'luk yetiştirme bedeli nedeniyle gerçekleşmeyen Eric Ayuk'un menajeri Serdar Topçu, 21 yaşındaki oyuncunun uçakta ağladığını söyledi. Topçu, "Eric uçakta ağladı, çok üzgün. Sorunu çözmeye çabalıyoruz" diye konuştu.
    1. 3.8.2018
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