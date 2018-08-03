Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Rotamızdan çıktık"
Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor'un özüne döneceğini belirtti: "Sabah kalkan gençlerimiz 'KAP yok mu KAP?' diyor. Bu algı operasyonuydu İstanbul takımlarının dümen suyundan çıkacağız ve bunun için savaşacağız"
AKLIMIZ BAŞIMIZA GELDİ
Ağaoğlu, zor günler geçirdiklerini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: "Ama birisi gelip de bizim başımızı zorla zora sokmadı, o sıkıntıya da yine biz kendimizi soktuk. Sabahleyin kalkan gençlerimiz şunu söylüyorlar: 'KAP yok mu KAP?' Bundan kendilerini tatmin ediyorlar. İstanbul takımlarının yapmış olduğu transferlere karşı transfer karşılığı verebilecek miyiz? Bana göre çok iyi bir algı operasyonuydu, başarılı da olundu. Ama buna karşı savaşacağız artık. Bugün 'dur' dediğimiz noktadayız. 50. yılda şampiyon olamadık ama '51. yılda aklımız başımıza geldi' diyebilir miyiz? Şimdi bizlere düşen 61. yaşımda bu kulübe layıkıyla hizmet edebilmek."
YOLU KAYBETMEK | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Rotamızdan çıktık" sözleri kulübün bugün geldiği noktanın özeti. Ekonomik anlamda çok sıkıntılı bir dönemde görevi devralan Ağaoğlu'nun temkinli adımları umut verici… Artık herkes şu gerçekle yüzleşmek zorunda. Ekonomik olarak geri dönülmez bir yol var ve artık hatanın telafisi yok. O yüzden artık "Ne olur 250 bin euro fazla versek alalım şu oyuncuyu" deme vakti değildir. Artık harcanacak her kuruşun kıymetli olduğunu anlama vaktidir.
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Rotamızdan çıktık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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