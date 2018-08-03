Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Rotamızdan çıktık" – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Başkan : "Rotamızdan çıktık"

    Başkan <a href="/index/ahmet-agaoglu?id=0c647c62-88c3-4e19-a98c-4ccf966070af" class="" rel="tag">Ahmet Ağaoğlu</a>: "Rotamızdan çıktık"

    Başkan Ağaoğlu, 'un özüne döneceğini belirtti: "Sabah kalkan gençlerimiz ' yok mu ?' diyor. Bu algı operasyonuydu takımlarının dümen suyundan çıkacağız ve bunun için savaşacağız"

    Başkan , Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki törende önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, " Anadolu'da bir ihtilali gerçekleştirdi. Son yıllarda biraz rotamızdan çıktık. Dümen sularına girmeyi tercih ettik. Bizim bugün yaşadığımız en büyük tehlike ve sıkıntı, bizim gençlerimiz futbolu artık İstanbul'un üçlerinin oynadığı oyun gibi zannediyor. Oysa biz biziz ve hiç kimseye benzemeyiz. Futbolun kitabını yazdık ve o kitap Anadolu'ya dağıtıldı. Gençlerimize ve çocuklarımıza bunu lütfen anlatalım ve öğretelim. Biz bize benzeriz, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, bunu da nesillerden nesillere aktarmak zorundayız" dedi.

    AKLIMIZ BAŞIMIZA GELDİ
    Ağaoğlu, zor günler geçirdiklerini dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: "Ama birisi gelip de bizim başımızı zorla zora sokmadı, o sıkıntıya da yine biz kendimizi soktuk. Sabahleyin kalkan gençlerimiz şunu söylüyorlar: 'KAP yok mu KAP?' Bundan kendilerini tatmin ediyorlar. İstanbul takımlarının yapmış olduğu transferlere karşı karşılığı verebilecek miyiz? Bana göre çok iyi bir algı operasyonuydu, başarılı da olundu. Ama buna karşı savaşacağız artık. Bugün 'dur' dediğimiz noktadayız. 50. yılda şampiyon olamadık ama '51. yılda aklımız başımıza geldi' diyebilir miyiz? Şimdi bizlere düşen 61. yaşımda bu kulübe layıkıyla hizmet edebilmek."

    YOLU KAYBETMEK | MİNİ YORUM - YUNUS EMRE SEL
    Başkan 'nun, "Rotamızdan çıktık" sözleri kulübün bugün geldiği noktanın özeti. Ekonomik anlamda çok sıkıntılı bir dönemde görevi devralan Ağaoğlu'nun temkinli adımları umut verici… Artık herkes şu gerçekle yüzleşmek zorunda. Ekonomik olarak geri dönülmez bir yol var ve artık hatanın telafisi yok. O yüzden artık "Ne olur 250 bin euro fazla versek alalım şu oyuncuyu" deme vakti değildir. Artık harcanacak her kuruşun kıymetli olduğunu anlama vaktidir.
    1. 3.8.2018
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