61 metrelik bayrak asıldı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    61 metrelik bayrak asıldı

    61 metrelik bayrak asıldı
    Ortahisar Belediyesi, Spor Kompleksi'nin karşısındaki tepeye dikilen 61 metre uzunluğundaki direğe 61 metrelik bayrağı astı. Bu görüntünün için hoş bir nostalji olacağı belirtildi.
    1. 3.8.2018
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