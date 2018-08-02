Zargo Toure: "Mahcup etmem!" – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    : "Mahcup etmem!"

    <a href="/index/zargo-toure?id=1feafb1f-5f5d-42f8-9059-f0ec9c7ba1be" class="" rel="tag">Zargo Toure</a>: "Mahcup etmem!"

    'un 3 yıllık imza attırdığı Senegalli stoper , kendisine güvenenlere teşekkür ederken, "Mahcup etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

    Tecrübeli savunma oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Medical Park Stadı'nda ki açılış töreninden bir görüntü paylaşarak, "Bana güvenen teknik direktöre () ve ekibine teşekkür ederim. En büyük Trabzonspor" dedi. Senegalli oyuncunun ilk idmandaki hırslı ve hazır görüntüsü Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü. 52 yaşındaki hoca, oyuncusu ile özel bir görüşme yaparak, "Hoşgeldin. Bize büyük katkılar yapacağını biliyorum" diye konuştu.
    1. 2.8.2018
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