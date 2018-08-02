Savaşan takım – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Savaşan takım

    Savaşan takım

    Teknik direktör , idmanlarda tempoyu hiç düşürmüyor.

    Zaman zaman oyuncuların istediklerini yapamaması üzerine çalışmaları yarıda keserek sert uyarılarda bulunan 52 yaşındaki hoca, son antrenmanda, "Sadece kendiniz için değil takım arkadaşınız için de oynayacaksınız. Kısacası mücadele edeceğiz. Savaşacağız ve agresif olacağız. Mücadele bizim her şeyimiz. O yoksa hiçbir şey olmaz. Trabzonspor bu noktaya mücadele ederek, inanarak ve hepsinden önemlisi takım olmayı başararak geldi. Bunu yapmalıyız" diye konuştu.
    1. 2.8.2018
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