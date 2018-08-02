Morteza aşkı
İngiliz kulübü Brighton’a sıcak bakan Morteza’ya Amiri’ye verilen yıllık 750 bin euro önerildi. Başarılı olması halinde de ekstra olarak bonuslar masaya konuldu.
2 MEVKİDE OYNUYOR
Morteza'nın İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ancak aklının da Trabzonspor ile Amiri ve Hosseini'de olduğu belirtildi. Hem stoper olarak hem de orta sahada Okay'ın ayrılmasından sonra boşalan defansif orta saha mevkiinde de oynayabilmesi Karadeniz ekibinin Morteza için ısrar etmesinin baş nedeni. Fırtına'nın oyuncuya Amiri'ye verilen ücretin aynısını yani yıllık 750 bin euro teklif ettiği ve bu rakamın üstüne çıkılmayacağını vurguladığı ifade edildi. Ancak yeni teklifte başarı gelmesi durumunda oyuncuya artı bonuslar verilebileceği öğrenildi.
Yunus Emre SEL
- 2.8.2018
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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