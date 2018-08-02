Morteza aşkı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    aşkı

    <a href="/index/morteza?id=ae71acd8-de10-4b56-a476-995c364d8f3b" class="" rel="tag">Morteza</a> aşkı

    İngiliz kulübü Brighton’a sıcak bakan ’ya Amiri’ye verilen yıllık 750 bin euro önerildi. Başarılı olması halinde de ekstra olarak bonuslar masaya konuldu.

    Fransız ekibi Lorient'ten stoper Toure, 'ın İstiklal takımından stoper Hosseini ve 'ın Persepolis takımından sol kanat Amiri'yi alan 'un Morteza Pouraliganji aşkı bitmedi... İran 'nda gösterdiği başarılı performans ve ekibi Al Sadd ise sözleşmesinin bitmesi nedeniyle transferin gözde isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki stoper, bordo-mavili yönetimin iştahını kabartıyor. İngiliz Premier Ligi ekibi Brighton'un da talip olduğu 1.87 boyundaki savunma futbolcusunun tercih noktasında kararsızlık yaşadığı öğrenildi.

    2 MEVKİDE OYNUYOR
    'nın İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ancak aklının da Trabzonspor ile Amiri ve Hosseini'de olduğu belirtildi. Hem stoper olarak hem de orta sahada Okay'ın ayrılmasından sonra boşalan defansif orta saha mevkiinde de oynayabilmesi ekibinin Morteza için ısrar etmesinin baş nedeni. Fırtına'nın oyuncuya Amiri'ye verilen ücretin aynısını yani yıllık 750 bin euro teklif ettiği ve bu rakamın üstüne çıkılmayacağını vurguladığı ifade edildi. Ancak yeni teklifte başarı gelmesi durumunda oyuncuya artı bonuslar verilebileceği öğrenildi.

    Yunus Emre SEL
    1. 2.8.2018
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