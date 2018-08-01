Tranzonspor Morteza Pouraliganji'yle yeniden görüşmelere başladı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Tranzonspor Morteza Pouraliganji'yle yeniden görüşmelere başladı

    Tranzonspor Morteza Pouraliganji'yle yeniden görüşmelere başladı

    Brighton’un teklifine sıcak bakan için vatandaşları ve devreye girdi

    KARADENİZ ekibi çalışmalarına devam ediyor. Hosseini, Amiri ve Toure'yi alan Fırtına, Türkiye'ye gelmesi için uçak biletini dahi aldığı 26 yaşındaki stoper Morteza Pouraliganji'yle yeniden görüşmelere başladı. İngiliz ekibi Brighton'un devreye girmesinden sonra gelmekten vazgeçen Morteza için yeni hamle yapıldı. Amiri ve Hosseini'nin 'a imza atmasını bu transferde koz olarak kullanmak isteyen yönetim, İranlı oyunculardan milli takımdan arkadaşlarını 'a gelmesi yönünde ikna etmek için devreye soktu. Bu arada bordo-mavili takım Sunderland forması giyen Lamine Kone ile de temaslarını sürdürüyor.
    1. 1.8.2018
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