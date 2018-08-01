Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yıl dönümü kutlanacak – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'un kuruluşunun 51. yıl dönümü kutlanacak

    Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yıl dönümü kutlanacak

    Kulübünün kuruluşunun 51. yıl dönümü meşale ve havai fişeklerle kutlanacak.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın 22.30'da Ayasofya/Beşirli yürüyüş yolunda meşale ve havai fişek organizasyonu gerçekleştirileceği belirtildi.

    Yönetim kurulu üyelerinin katılacağı organizasyonda, ilk meşaleyi efsane futbolcu ve yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci'nin yakacağı vurgulandı.

    Etkinliğe tüm taraftarlar davet edildi.

    1. 1.8.2018 21:03
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