Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yıl dönümü kutlanacak
Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 51. yıl dönümü meşale ve havai fişeklerle kutlanacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın 22.30'da Ayasofya/Beşirli yürüyüş yolunda meşale ve havai fişek organizasyonu gerçekleştirileceği belirtildi.
Yönetim kurulu üyelerinin katılacağı organizasyonda, ilk meşaleyi efsane futbolcu ve yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci'nin yakacağı vurgulandı.
Etkinliğe tüm taraftarlar davet edildi.
- 1.8.2018 21:03
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Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
Trabzonspor'un kuruluşunun 51. yıl dönümü kutlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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