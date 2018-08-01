Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

    , hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kamil katılmazken, Yüksel Şişman, Cafer Tosun ve Juraj Kucka salonda çalıştı, ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    Dünkü antrenmanda koşu yapan Abdülkadir Ömür ise takımla çalışmalara başladı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kondisyona yönelik idmanın ardından yarı sahada pas çalıştı.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 1.8.2018 19:53
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